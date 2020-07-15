Жители Минска выстроились в очередь для подачи жалоб в ЦИК Белоруссии

https://static.news.ru/photo/28d02d58-c697-11ea-9821-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Десятки жителей белорусской столицы образовали очередь у здания правительства, где находится Центризбирком республики. Они пришли подать жалобы на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

В штабе Бабарико заявили, что предпримут всё необходимое для обжалования решения ЦИК и попросили избирателей о поддержке.

Каждый гражданин может предпринять действия: нам нужны честные выборы и нам нужен миллион жалоб, — цитирует заявление штаба портал tut.by.

Накануне в ряде белорусских городов прошли несанкционированные митинги, участники которых выступали в поддержку Бабарико и Цепкало. По данным правозащитников, сотрудники правоохранительных органов задержали более 200 протестующих.

Президентские выборы в стране намечены на 9 августа. В качестве кандидатов на пост главы государства зарегистрированы действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

Как писал NEWS.ru, Бабарико, который является основным конкурентом Лукашенко, отказали в регистрации из-за незадекларированных денежных средств и имущества, а также подозрений в получении финансирования из-за рубежа.

Бабарико в настоящее время находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, которым он руководил более 20 лет и уволился оттуда перед выборами. По версии следствия, за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.