Жители Белоруссии забрали из банков $1 млрд за август

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В течение августа жители Белоруссии на фоне политического кризиса забрали из банков $1 млрд валютой и местными рублями. Кредитные организации постарались сдержать этот отток и подняли ставки по депозитам в нацвалюте выше 20% годовых.

Отмечается, что в долларах белорусы сняли свои сбережения на общую сумму в 624,3 млн. За один месяц показатель валютных сбережений сократился на 8,8%. Общий показатель составил $6,48 млрд.

В белорусских рублях граждане забрали из банков 975,5 млн. В пересчёте на доллары сумма снятых сбережений равна 379,4 млн. Данный отток для республики является рекордным с 2016 году. Тогда власти Белоруссии провели деноминацию рубля и денежную реформу.

Кроме того, отток в августе превысил показатели кризисного марта 2020-го. За указанный месяц белорусы сняли со своих счетов 649,6 млн рублей. За август остатки на депозитах сократились на 704,6 млн. Со срочных вкладов «утекло» 270,8 млн.

Объём наличных денег в обороте Белоруссии снизился на 110,6 млн рублей. Показатель упал до отметки в 4,1 млрд. Прежде объём рос в течение четырёх месяцев. Только в марте объём наличных обороте падал на 70,3 млн, сообщает РБК.

Уже больше месяца в Минске и других городах республики продолжаются массовые акции протеста. Их участники считают, что результаты президентских выборов, на которых победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Акции протеста часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы.

Как ранее писал NEWS.ru, для достижения мира в Белоруссии необходимы реформы, диалог и привлечение к ответственности тех, кто виновен в нарушении прав человека. Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на 45-й сессии профильного Совета ООН.