Жители Алма-Аты почувствовали землетрясение, произошедшее в Киргизии Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Киргизии, толчки ощущались в Алма-Ате

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На территории Киргизии в ночь на 27 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,9. Толчки ощутили жители казахстанского города Алма-Ата. Об этом сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

По имеющимся данным, землетрясение было зафиксировано в 03:42 по местному времени (00:42 мск) в 279 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 15 километров. При этом в казахстанском мегаполисе толчки ощущались с силой 2 балла.

В 05:58 по местному времени (02:58 мск) произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,6 на границе Киргизии и Китая. Эпицентр находился в 278 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Очаг природного явления залегал на глубине 10 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло около юго-западного побережья Камчатки. Очаг подземных толчков находился на глубине 65 км.

Перед этим в 35 километрах от побережья курильского острова Матуа произошло землетрясение магнитудой 5,3. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.