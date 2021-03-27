Жертвы «слуги народа»: Вассерман оценил отказ Киева от российских вакцин

https://static.news.ru/photo/d61322da-8fa1-11eb-a284-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Публицист и политолог Анатолий Вассерман считает критической ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на Украине. Он констатировал, что Киев идёт на всё, чтобы поддерживать антироссийскую пропаганду, не заботясь о жизнях граждан. Так Вассерман оценил отказ Украины от закупки российских вакцин.

Он подчеркнул, что с каждым днём жертв «слуги народа», президента Владимира Зеленского становится всё больше. Специалист сравнил ситуацию на Украине с тем, что происходит в России: при численности населения в несколько раз меньше в расчёте на душу населения выявляется в шесть-семь раз больше больных, чем в РФ. Медицинские учреждения перегружены, нет тестирования и профилактики.

Вассерман возмутился тем, что Зеленский подписал указ о санкциях против новосибирского центра «Вектор», разработавшего вакцину «ЭпиВакКорона». Ранее на Украине заявляли, что не собираются использовать российский препарат «Спутник V».

Открытым текстом напоминаю: Украина объявила Россию агрессором. И ради поддержания этой пропагандистской фальшивки поставлены под угрозу жизни всех, кто всё ещё пребывает под киевским контролем, — написал Вассерман в колонке, опубликованной на сайте телеканала РЕН ТВ.

В заключение эксперт призвал русское большинство граждан Украины спасаться. Он заявил, что если они соглашаются с происходящим в стране, то ставят под угрозы свои жизни и жизни близких. И при этом неважно, кто занимает президентское кресло.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство регионов Украины оказалось в «красной зоне» по коронавирусу. Как следует из данных, обнародованных Минздравом страны, максимальный уровень опасности присвоен 13 регионам страны из 25.