На Украине основная часть регионов оказалась в «красной зоне»

Большинство регионов Украины оказалось в «красной зоне» по коронавирусу. Как следует из данных, обнародованных Минздравом страны, максимальный уровень опасности присвоен 13 регионам страны из 25.
Так, красным на карте страны отмечены Киев и Киевская область. Также в эту зону
При этом в «зелёной зоне» нет ни одного субъекта страны. В «жёлтой» находится лишь Харьковская область, а ещё 11 — в «оранжевой», предупредительной.
По данным на 27 марта, на Украине зафиксировано в общей сложности 1 682 527 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Жертвами болезни стали 33 363 человека.
Ранее NEWS.ru писал, что отдельные украинские политики
Зеленский признал, что государство сталкивается с проблемами из-за ограничений Индии на экспорт вакцины от COVID-19. Однако решению этого вопроса не способствуют высказывания, дискредитирующие препарат.