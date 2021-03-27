На Украине основная часть регионов оказалась в «красной зоне»

https://static.news.ru/photo/edc5949c-8f0d-11eb-a58f-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большинство регионов Украины оказалось в «красной зоне» по коронавирусу. Как следует из данных, обнародованных Минздравом страны, максимальный уровень опасности присвоен 13 регионам страны из 25.

Так, красным на карте страны отмечены Киев и Киевская область. Также в эту зону попали Одесская, Николаевская, Львовская, Ивано-Франковская, Сумская, Черниговская, Житомирская, Черновицкая, Ровенская, Закарпатская и Черкасская области.

При этом в «зелёной зоне» нет ни одного субъекта страны. В «жёлтой» находится лишь Харьковская область, а ещё 11 — в «оранжевой», предупредительной.

По данным на 27 марта, на Украине зафиксировано в общей сложности 1 682 527 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Жертвами болезни стали 33 363 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что отдельные украинские политики начали кампанию по дискредитации вакцины от коронавируса и её применения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он пригрозил им ответственностью по законам страны и перед Богом.

Зеленский признал, что государство сталкивается с проблемами из-за ограничений Индии на экспорт вакцины от COVID-19. Однако решению этого вопроса не способствуют высказывания, дискредитирующие препарат.