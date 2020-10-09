Жээнбеков о введении режима ЧП: «Кыргызстан у черты опасности»

https://static.news.ru/photo/3d8dc038-0a40-11eb-b7b0-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: president.kg

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением к соотечественникам, в котором объяснил введение режима чрезвычайного положения в Бишкеке.

Он отметил, что «непомерные амбиции» некоторых политиков угрожают спокойствию в республике и мирной жизни общества. Провокационные призывы, которые звучат наряду с политическими в ходе протестных акций, подрывают единство страны.

Кыргызстан у черты опасности... Мирная жизнь наших граждан не должна быть принесена в жертву политических страстей. Именно поэтому в столице страны в Бишкеке введено чрезвычайное положение, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.

Режим ЧП в столице Киргизии будет действовать с 9 по 21 октября. По распоряжению президента туда введены войска и военная техника.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Бишкека начались столкновения между протестующими. Протестующие применяют друг против друга палки, пластиковые бутылки. Кроме того, были слышны выстрелы. Было совершено покушение на бывшего президента страны Алмазбеа Атамбаева,а также получил ранение кандидат в вице-премьеры Тилек Токтогазиев.