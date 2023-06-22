Зеленский хочет уволить Кличко: подковерные подробности битвы за Киев Мэр Киева Виталий Кличко обвинил президента и его окружение в подрыве дееспособности администрации столицы Украины

Фото: vitaliy_klitschko/t.me

Мэр Киева Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил украинские власти в подрыве дееспособности администрации столицы Украины на фоне продолжающегося вооруженного конфликта. Эти обвинения прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 23 июня могут быть приняты кадровые решения в связи со скандалом вокруг бомбоубежищ в Киеве. Сможет ли Зеленский уволить Кличко и зачем ему это нужно, разбирался NEWS.ru.

В чем Кличко обвинил Зеленского

Накануне мэр Киева Виталий Кличко записал видео, в котором обвинил окружение президента Владимира Зеленского в том, что против столичных властей и него лично идет «шквальная кампания по дискредитации», а обыски и возбуждаемые уголовные дела «парализуют работу департаментов и служб города».

Поводом для публичного выступления Кличко против Зеленского стало решение суда отправить под домашний арест директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской гражданской администрации (КГГА) Романа Ткачука

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Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Его подозревает в служебной халатности. По версии следствия, Ткачук не обеспечил работу доступных бомбоубежищ, из-за чего в ходе очередного ракетного обстрела украинской столицы 1 июня погибли две женщины и 9-летняя девочка.

Их убило обломками ракет, потому что во время воздушной тревоги они не смогли попасть в близлежащее укрытие, которое было закрыто.

Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» возложили ответственность за гибель киевлянок на Кличко. Зеленский заявил, что это «может быть нокаут», намекая на боксерское прошлое киевского градоначальника.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 21 июня, что после трагического инцидента в столице были проверены все бомбоубежища на территории Украины, и пообещал, что по итогам проверки на заседании Совбеза в пятницу, 23 июня, «будут приняты соответствующие решения». В том числе, пояснил Данилов, могут быть подняты и кадровые вопросы.

Почему Кличко отрицает свою ответственность

Сам Кличко, который не только является мэром Киева, но и возглавляет КГГА — исполнительный орган власти украинской столицы, считает, что претензии к его подчиненным не имеют оснований. По его мнению, за бесперебойную работу укрытий отвечают районные администрации, глав которых назначает президент Украины по представлению правительства.

«Ситуация с бомбоубежищами всегда двоякая. Они всегда должны быть в нормальном состоянии и быть готовыми к использованию, и это должна быть обязанность Кличко. Но когда за это отвечают другие лица, Кличко пытается снять с себя ответственность и заявить, что он не имеет отношения к этим вопросам», — рассказал NEWS.ru политолог, председатель КРОО «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Кроме того, после начала вооруженного конфликта на Украине Кличко в качестве главы КГГА делит полномочия с руководителем Киевской городской военной администрацией (КГВА), которого также назначает президент. С октября 2022 года главой КГВА является генерал-полковник ВСУ Сергей Попко.

«В самом начале СВО Зеленский показал Кличко его место, когда по сути назначил других лиц отвечать за вопросы обороны Киева, в то время как обороной других городов занимались непосредственно избранные мэры. Уже тогда мы наблюдали первые ласточки их конфликта», — указывает эксперт.

Фото: vitaliy_klitschko/t.me Обращение Виталия Кличко

Кличко считает, что если он и его подчиненные должны нести ответственность за состояние бомбоубежищ в Киеве, то вместе с офисом Зеленского и его партией «Слуга народа», которая контролирует правительство.

Однако, как отмечает политик, даже в этом случае заниматься выяснением отношений сейчас не время.

«Мы уже победили? Нет других вызовов, главная проблема — Кличко?! Или кому-то снова чешется взять под контроль столицу. Но ведь заложниками ситуации политической борьбы вы делаете киевлян. Ибо разрушаете и самоуправление в столице, и систему жизнеобеспечения города, создавая хаос в условиях военного времени!" — заявил Кличко.

Почему Зеленский пытается избавиться от Кличко

Окружение Зеленского и его партия «Слуга народа» действуют совсем в другой логике, отмечает политолог Владимир Корнилов. Он напомнил в беседе с NEWS.ru, что осенью этого года должны пройти очередные выборы в Верховную раду Украины, а весной следующего — президента.

«Сейчас приближаются выборы на Украине. И тут Кличко может стать проблемой: контроль над столицей всегда был очень важен, при любой избирательной кампании. Подковерная борьба уже началась», — пояснил он.

Как можно уволить Кличко

Однако просто уволить Кличко, который является законно избранным мэром, Зеленский не может. Он может лишь сместить его с должности главы КГГА.

Фото: vitaliy_klitschko/t.me Виталий Кличко в КГГА

«Существует пост мэра, который избирается всенародно. Также есть пост главы Киевской городской государственной администрации, который назначается указом президента Украины. Сегодня Кличко занимает оба поста», — пояснил Мезюхо.

Когда начался конфликт Зеленского и Кличко

Зеленский уже увольнял Кличко, еще в 2019 году, когда только пришел к власти. Отставку Кличко тогда одобрило правительство Украины.

«Конфликт Зеленского и Кличко начался еще задолго до того, как Зеленский стал президентом Украины. Будучи актером, Зеленский в своем шоу „95-й квартал“ создал образ дебильного, деинтеллектуализированного и глупого мэра Киева Виталия Кличко. До сих пор этот образ эксплуатируется в этой программе. С тех пор Кличко не раз заявлял о том, что этот мем несправедлив в отношении него, что это политический заказ», — напомнил политолог.

Осенью 2020 года киевский мэр переизбрался и снова возглавил КГГА. Теперь Кличко опять хотят лишить этой должности.

Почему для Кличко важен пост главы КГГА

«КГГА, по сути, исполнительный орган власти Киева. Если у других городов есть исполком, который подотчетен избранному мэру, то в Киеве эти органы сами по себе. Если Кличко лишат должности в КГГА, он останется распределителем бюджета: у него есть фракция в Киевсовете. Но реальных полномочий в виде исполнительной власти он иметь не будет. Эта хитрая конструкция выбьет всю реальную власть из-под Кличко», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По его словам, при бывшем президенте Викторе Януковиче был прецедент, когда посты мэра Киева и главы КГГА занимали разные люди.

Кто может возглавить КГГА вместо Кличко

Новым главой КГГА, считает политолог, может стать представитель президентской партии «Слуга народа».

«Не исключаю, что кто-то будет делегирован из Верховной Рады Украины. Причем не политик, который раньше занимался вопросами Киева, а человек из другого региона. Потому что в принципе представители команды президента Украины, работающие по киевскому направлению, себя во многом дискредитировали. Ставить на них сегодня означает нести рейтинговые потери», — отметил Мезюхо.

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai/Global Look Press Выступление Владимира Зеленского в Верховной раде

Украинские СМИ пишут, что на замену Кличко на посту в КГГА рассматриваются бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, экс-куратор проекта «Большая стройка» Юрий Голик и министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Кроме того, называют имя бывшего замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко.

Какие еще есть варианты у Зеленского

Если по каким-то причинам не удастся снять Кличко с КГГА, например, не хватит формальных оснований для отстранения, то офис президента Украины может сменить руководителя КГВА.

По данным украинских СМИ, наиболее вероятной кандидатурой на пост главы КГВА является губернатор Николаевской области Виталий Ким. Появление в Киеве "популярного и харизматичного Кима" может сильно осложнить положение столичного мэра. Однако в этом случае может пострадать и рейтинг самого Зеленского, считает Мезюхо.

«Если Виталий Ким будет назначен главой КГВА, всю Украину ждет занимательный телебатл, потому что он будет вести себя как полный политический отморозок, выполняющий заказ. Вся эта история может плохо закончиться для президента Зеленского», — отметил он.

Владимир Корнилов полагает, что Зеленскому не нужны такие сложные схемы и он попытается полностью лишить Кличко власти в Киеве.

«Украина живет по законам военного времени. А Зеленский — главнокомандующий. Более того, он перед Кличко уже „потренировался на кошках“. Он отстранил целый ряд мэров ключевых городов. Конечно, Киев — это основная цель в череде этих отставок», — подытожил политолог.

Кого уволил Зеленский

В январе 2023 года Владимир Зеленский уволил глав администраций Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской областей.

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