Замминистра обороны Казахстана умер на 50-м году жизни

https://static.news.ru/photo/181cc666-c5b0-11ea-9f9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.kz

Заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев скончался на 50-м году жизни.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что генерал-майор отличался высоким профессионализмом и имел большой опыт службы.

Военнослужащие и руководящий состав Министерства обороны Республики Казахстан скорбят по поводу кончины генерал-майора Курманбаева Бакыта Жанузаковича, выражают глубокие соболезнования его родным и близким, — говорится в сообщении.

Курманбаев в 1993 году окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, в 2005 году — Военную академию войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ, в 2008 году — Высшие академические курсы Военной академии Генштаба ВС РФ.

В разные годы он занимал руководящие посты в Минобороны и руководил отделом военной безопасности и обороны Совбеза Казахстана.

В апреле 2019 года года генерал-майор занял должность замминистра обороны, занимался вопросами материально-технического обеспечения, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом, вооружения и военной техники, а также тылового и медицинского обеспечения.

Как писал NEWS.ru, 13 июля в Москве скончался знаменитый советский и российский востоковед, литературовед, культуролог и переводчик, академик РАН и ветеран Великой Отечественной войны Евгений Челышев. Академик умер в возрасте 98 лет.