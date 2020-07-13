Скончался один из ведущих мировых востоковедов Евгений Челышев

https://static.news.ru/photo/e787d534-c516-11ea-977c-fa163e074e61_660.jpg Евгений Челышев Фото: ras.ru

В Москве скончался знаменитый советский и российский востоковед, литературовед, культуролог и переводчик, академик РАН и ветеран Великой Отечественной войны Евгений Челышев.

О его смерти «Интерфаксу» сообщили в Институте востоковедения РАН. Академик умер в возрасте 98 лет.

Евгений Челышев являлся одним из самых известных в мире специалистов по культуре и литературе Индии. На счету учёного более десяти книг и сотни научных статей. Он работал в Институте востоковедения РАН, много лет возглавлял профильную кафедру в МГИМО. Во время Великой Отечественной войны Челышев служил стрелком-радистом, прошёл Сталинград, работал переводчиком при допросах пленных, участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года.

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