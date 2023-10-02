Задержанный в Белоруссии украинский диверсант пожаловался на предательство Обвиняемый в атаке на аэродроме в Белоруссии заявил, что Киев его забыл и бросил

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемый в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском украинец Николай Швец выразил недовольство по поводу отсутствия поддержки со стороны украинских властей и дипломатов в интервью телеканалу «Беларусь 1». Также он отметил, что ему даже не наняли адвоката.

Меня бросили, меня забыли, меня предали... Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял. Скорее всего, меня просто хотели использовать для выполнения второго задания, а затем вообще убить и провести «зачистку», — заявил Швец.

Кроме того, обвиняемый выразил сомнения относительно целесообразности самой операции против российского самолета, предположив, что она была проведена для создания «какой-то шумихи в новостях».

Белорусское оппозиционное движение BYPOL заявляло, что в результате атаки на аэродром под Минском 26 февраля самолет получил повреждения. В Белоруссии в качестве опровержения показали кадры с исправным А-50 в эфире государственного телеканала, позже фотографии самолета без видимых повреждений обнародовало Минобороны республики.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь заметил, что атаку осуществили «местные партизаны».