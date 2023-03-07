Офис Зеленского назвал исполнителей атаки на самолет А-50 Советник Подоляк: российский А-50 под Минском атаковали местные партизаны

Атаку на российский самолет А-50 на аэродроме Мачулищи в Белоруссии осуществили «местные партизаны», сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, атака на воздушное судно ВКС России была «антитеррористической акцией». Ранее белорусский президент Александр Лукашенко объявил о задержании «террориста украинских спецслужб и его пособников», причастных к попытке диверсии в отношении военного борта.

Атака на А-50 — это антитеррористическая акция, проведенная, кстати, местными партизанами, — написал советник главы офиса Владимира Зеленского в Twitter.

Подоляк не согласился с тем, что атаку на А-50 следует считать «диверсией». Он пояснил, что это предполагает «проникновение диверсионных групп со стороны белорусской границы». Таким образом Подоляк вновь опроверг причастность Киева к нападению на самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

Ранее белорусское оппозиционное движение BYPOL заявило, что в результате атаки на аэродром под Минском 26 февраля самолет А-50 получил повреждения. В Белоруссии в качестве опровержения показали кадры с исправным А-50 в эфире государственного телеканала, позже фотографии самолета без видимых повреждений обнародовало Минобороны республики.