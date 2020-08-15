Задержанный в Белоруссии российский журналист Важенков вышел на свободу

Журналист из России Артём Важенков, которого задержали в Белоруссии по подозрению в причастности к массовым беспорядкам, вышел на свободу.
Об этом ТАСС
Артём Важенков представляет организацию «Открытая Россия». Вместе со своим коллегой Игорем Роговым он отправился в Белоруссию, чтобы выступить в качестве независимого наблюдателя на президентских выборах 9 августа. На следующий день с ними пропала связь. В «Открытой России» смогли получить информацию о задержании 11 августа.
Татьяна Усманова, координатор движения, заявила, что Важенкова и Рогова жестоко избили белорусские силовики. Адвокат Важенкова сообщил, что его клиенту грозит до 15 лет лишения свободы. 15 августа позаботиться о судьбе россиян попросила российского посла Дмитрия Мезенцева уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, писал NEWS.ru.
В первые дни протестов белорусские силовики задержали целый ряд российских журналистов. Трое из них — сотрудники телеканала «Дождь» Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов, также жёсткому задержанию подверглись сотрудник «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник, военкор и основатель проекта WarGonzo Семён Пегов, корреспондент Znak.com Никита Телиженко и журналист «Медузы» Максим Солопов. Все они уже освобождены и вернулись в Россию. Телиженко рассказал подробности пыток и избиений, свидетелем и жертвой которых он стал.
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