Задержанный в Белоруссии российский журналист Важенков вышел на свободу

https://static.news.ru/photo/f1526916-df20-11ea-8c7b-fa163e074e61_660.jpg Артем Важенков Фото: vazhenkovart/instagram.com

Журналист из России Артём Важенков, которого задержали в Белоруссии по подозрению в причастности к массовым беспорядкам, вышел на свободу.

Об этом ТАСС рассказал координатор организации «Правозащита открытки» Алексей Прянишников. Собеседник агентства уточнил, что за время, которое Важенков провёл в заключении, ему так и не предъявили обвинения.

Артём Важенков представляет организацию «Открытая Россия». Вместе со своим коллегой Игорем Роговым он отправился в Белоруссию, чтобы выступить в качестве независимого наблюдателя на президентских выборах 9 августа. На следующий день с ними пропала связь. В «Открытой России» смогли получить информацию о задержании 11 августа.

Татьяна Усманова, координатор движения, заявила, что Важенкова и Рогова жестоко избили белорусские силовики. Адвокат Важенкова сообщил, что его клиенту грозит до 15 лет лишения свободы. 15 августа позаботиться о судьбе россиян попросила российского посла Дмитрия Мезенцева уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, писал NEWS.ru.

В первые дни протестов белорусские силовики задержали целый ряд российских журналистов. Трое из них — сотрудники телеканала «Дождь» Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов, также жёсткому задержанию подверглись сотрудник «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник, военкор и основатель проекта WarGonzo Семён Пегов, корреспондент Znak.com Никита Телиженко и журналист «Медузы» Максим Солопов. Все они уже освобождены и вернулись в Россию. Телиженко рассказал подробности пыток и избиений, свидетелем и жертвой которых он стал.