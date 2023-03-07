Задержанный в Белоруссии диверсант признался в работе на СБУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина с российским и украинским паспортами Николай Швец, который был задержан в Белоруссии по подозрению в совершении попытки диверсии против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи, признался в работе на СБУ, сообщает телеканал ОНТ. По словам Швеца, при подготовке совершения диверсии использовались два беспилотника.

Я работал с СБУ, город Киев, — сказал задержанный.

Швец также рассказал, что сначала по российскому паспорту он из Украины приехал в РФ. Уже оттуда Швец отправился в Белоруссию.

Белорусское оппозиционное движение BYPOL заявляло, что в результате атаки на аэродром под Минском 26 февраля самолет получил повреждения. В Белоруссии в качестве опровержения показали кадры с исправным А-50 в эфире государственного телеканала, позже фотографии самолета без видимых повреждений обнародовало Минобороны республики.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь заметил, что атаку осуществили «местные партизаны».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку украинских диверсантов в Брянской области и диверcию с самолетом А-50 в Мачулищах звеньями одной цепи. По его словам, белорусcкие оппозиционеры рассчитывали получить финансирование за эти диверсии.