Лукашенко назвал теракт под Брянском и атаку на А-50 звеньями одной цепи

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Атака украинских диверсантов в Брянской области и диверсия с самолетом А-50 в Мачулищах являются звеньями одной цепи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА. По его словам, белорусские оппозиционеры рассчитывали получить финансирование за эти диверсии.

Все было рассчитано на средства массовой информации. И все было увязано как звенья одной цепи: у нас — теракт в Мачулищах, и — в Брянской области, когда диверсионно-разведывательная группа с территории Украины (около 40, а может, больше, мерзавцев) зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребенка. Это были звенья одной цепи. Чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны. Деньги же нужны. А наши беглые рассчитывали получить финансирование за это, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что поручил по всей стране провести «жесточайшую зачистку» тех, кто вынашивает террористические планы.

Ранее Лукашенко объявил о задержании украинского террориста и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Глава республики рассказал об этом на церемонии вручения госнаград офицерскому составу. Лукашенко отметил, что задержанный хорошо разбирается в IT-технологиях. Глава государства подчеркнул, что он готовился Киевом для совершения террористических актов.