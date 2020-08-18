«За бацьку»: тысячи людей вышли в Могилёве и Гомеле поддержать Лукашенко

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Митинги в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко во вторник, 18 августа, прошли в Могилёве, Гомеле и некоторых других населённых пунктах республики. Об этом свидетельствуют фото- и видеоматериалы, опубликованные белорусскими СМИ.

Судя по кадрам, к мероприятиям присоединилось немало граждан. В руках у участников акций были плакаты с надписями: «Беларусь не отдадим»; «Мы за бацьку»; «За мир в наших семьях». Во время митинга в Могилёве над площадью Ленина пролетел вертолёт с флагом республики.

Более того, в Гомеле люди принесли на площадь гигантский государственный флаг. Граждане под крики «ура» пытались растянуть полотнище красно-зелёного цвета, их обступили другие митингующие с маленькими флажками в руках, сообщает радио Sputnik.

При этом редакция белорусского издания TUT.BY сегодня получила несколько свидетельств от работников предприятий о том, что их заставляют ехать на митинги в поддержку президента и угрожают увольнением за отказ.

Демонстрация в Могилёве продолжалась около часа. По оценке белорусских СМИ, на ней было 6-7 тысяч человек. Перед собравшимися выступали чиновники городского и областного уровней. После того, как сторонники Лукашенко покинули площадь, её заняли выступающие за честные выборы и отставку главы государства горожане.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста против Лукашенко. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.

Депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в республике намечен на 19 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что в кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.