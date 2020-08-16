«Выползут как крысы»: Лукашенко заявил об опасности оппозиции

https://static.news.ru/photo/ace3ffa2-dfc4-11ea-bfa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе провластного митинга на площади Независимости в Минске заявил, что представители оппозиции не позволят людям жить спокойно.

По его словам, выступающими против него людьми управляют «кукловоды», передаёт РИА Новости.

Я реалист. Послушайте меня, спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут как крысы из своих нор через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди — кукловоды, — сказал он.

Политик сказал, что представители оппозиции должны считаться с мнением «подавляющего большинства». Он отметил, что жестокость на улицах — не вина власти.

Говорят, проявили <...> жестокость на улицах. Так кто — вы её породили, эту жестокость? Я её породил, власть? Она нам не нужна была. Надо было остановить их (участников мирных акций протеста. — NEWS.ru.), если бы не остановили, вас бы здесь не было, они бы делили и рвали страну, — добавил он.

Он посоветовал протестующим «не трогать» журналистов государственных СМИ и их родных, так как если что-то случится, то обидчики «ответят сполна»

Мероприятие проходило на площади Независимости в Минске. Это был первый митинг сторонников главы государства с момента проведения в стране президентских выборов и начала протестных акций оппозиции. У Дома правительства собрались несколько тысяч человек. Людей свозили на мероприятие на автобусах, некоторым угрожали увольнением.

Лукашенко начал выступление с благодарности жителям Минска за то, что они терпят его, а завершил словами о том, что встаёт на колени перед народом. При этом на колени он не встал.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги выборов главы государства, согласно которым победил вновь Лукашенко, сфальсифицированы. Первоначально демонстрации сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Позднее обстановка стала более спокойной.

Ранее NEWS.ru писал, что штаб основной соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской объявил о готовности обсуждать с белорусскими властями условия ухода президента со своего поста. По данным ЦИК республики, Тихановскую поддержали всего 10,09% избирателей, однако протестующие не согласны с этой информацией.