Вопрос о дате утверждения премьер-министра Белоруссии пока не решён

Вопрос о дате утверждения в парламенте кандидатуры премьер-министра Белоруссии не решен. Об этом сообщили в пресс-служба нижней палаты.
Правительство сложило полномочия 17 августа, постановление об этом было принято ещё 15 числа. Отставка связана с переизбранием главы государства. Сейчас министры работают в ранге врио.
Прежнее правительство с 4 июня возглавляет Роман Головченко. Для «переназначения» Кабмина президенту нужно будет заручиться согласием нижней палаты парламента.
Александр Лукашенко по официальным данным победил на очередных выборах президента с поддержкой в более, чем 80%. Это уже его шестой срок подряд на этом посту, он находится у власти уже 26 лет. После объявления результатов голосования страну охватили масштабные акции протеста и забастовки. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.
Центральная избирательная комиссия Белоруссии накануне сообщила, что инаугурация Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, писал NEWS.ru.
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