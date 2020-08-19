Вопрос о дате утверждения премьер-министра Белоруссии пока не решён

https://static.news.ru/photo/352f0ffc-e2b6-11ea-8daa-fa163e074e61_660.jpg Фото: house.gov.by

Вопрос о дате утверждения в парламенте кандидатуры премьер-министра Белоруссии не решен. Об этом сообщили в пресс-служба нижней палаты.

Правительство сложило полномочия 17 августа, постановление об этом было принято ещё 15 числа. Отставка связана с переизбранием главы государства. Сейчас министры работают в ранге врио.

Прежнее правительство с 4 июня возглавляет Роман Головченко. Для «переназначения» Кабмина президенту нужно будет заручиться согласием нижней палаты парламента.

Александр Лукашенко по официальным данным победил на очередных выборах президента с поддержкой в более, чем 80%. Это уже его шестой срок подряд на этом посту, он находится у власти уже 26 лет. После объявления результатов голосования страну охватили масштабные акции протеста и забастовки. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии накануне сообщила, что инаугурация Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, писал NEWS.ru.