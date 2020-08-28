Армия Белоруссии уничтожает условного противника, вторгнувшегося с Запада

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Комплексные тактические учения со сводной группировкой войск на Гродненском направлении вступили в активную фазу, передают представители Минобороны Белоруссии. Манёвры проводятся под руководством командующего войсками Западного оперативного командования Виктора Гулевича на полигоне Гожский в районе границы с Литвой.

На второй день учения театр боевых действий переместился в район переправы через реку Неман, где заняла оборону танковая рота отдельного гвардейского танкового батальона. По замыслу, противник перешёл государственную границу и направлялся к переправе, — говорится на официальном сайте Минобороны Белоруссии.

В течение первого дня манёвров войска отработали борьбу с отрядами диверсантов и боевиков условного противника в районе госграницы. В тренировках приняли участие бойцы 103-й Витебской воздушно-десантной бригады.

К мероприятиям также привлекли механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения. Кроме того, в манёврах принимают участие операторы беспилотников, а также расчёты радиоэлектронной борьбы. Задачу по поиску условного противника выполняли экипажи вертолётов Ми-8МТВ-5. После обнаружения «врага» пилоты передали его координаты командиру батальона. Тот распорядился заблокировать район, отправив туда бронетранспортёр БТР-70МБ1.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко на фоне политического кризиса в стране постоянно заявляет об угрозах внешнего вторжения со стороны государств, имеющих общую границу с республикой на западе.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.

Очередная акция протеста началась днём 30 августа 2020 года. Участники несанкционированного оппозиционного «Марша мира и независимости» начали выдвигаться в центр Минска. Жители спальных районов формируют колонны возле станций метро, а после пешком идут в центр города. В руках они держат бело-красно-белые флаги и плакаты. Среди них присутствуют люди разных возрастов, в том числе дети.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудника российского информационного агентства ТАСС Ивана Колыганова 30 августа 2020 года задержали в Минске (Белоруссия). Как говорится в сообщении, пришедшем с его телефона, корреспондента доставили в РУВД Октябрьское.