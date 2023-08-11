Военэксперт подсказал ВС РФ, как форсировать реку в Харьков на танках Военэксперт Бартош: после взятия Купянска ВС РФ логично идти на Харьков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

После того как российские войска возьмут под контроль Купянск, логично ждать развития наступления на Харьков, заявил NEWS.ru член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По мнению эксперта, помешать этому может рельеф местности Харьковской области, в частности, глубокая река Северский Донец. Но решить проблему ВС РФ помогут понтонные переправы, позволяющие форсировать реку на тяжелой технике.

В самом Купянске река Оскол, а далее по направлению к Харькову река Северский Донец. Это широкая — примерно метров в 50 — и достаточно глубокая река. Но это, конечно, не Днепр. Понтонные переправы там вполне можно навести, чтобы реку смогла форсировать и тяжелая техника. Например, танки, — рассказал Александр Бартош.

Он заявил, что город Купянск — один из ключевых пунктов для продвижения ВС РФ на Харьков. По словам военного эксперта, через Купянск, представляющий собой важный транспортный узел, проходят автодороги и железнодорожные ветки.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин подтвердил, что сейчас ВС РФ успешно продвигаются в направлении Купянска. Эксперт отметил, что контроль над этим городом может поставить под угрозу позиции ВСУ восточнее Оскольского водохранилища, а также Славянско-Краматорскую группировку войск противника. Поэтому, по мнению Дандыкина, Киев будет стремиться удержать Купянск даже за счет ослабления других фронтов.

Дандыкин оценил ежедневные безвозвратные потери ВСУ в 700–800 человек в день. По мнению эксперта, украинской армии «уже не хватает кадров», так как восполнить потери недостаточно подготовленными мобилизованными нельзя.