Власти Казахстана приостановили работу Яндекса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Казахстана приостановили доступ к домену Yandex.kz из-за «разделегирования», сообщил казахстанский портал Nur. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны уточнили, что это связано с нарушением платформой правил.

С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан,— сообщили в министерстве.

При попытке подключения к домену с казахстанским IP появлялось сообщение «не удается получить доступ к сайту».

Затем в «Яндексе» сообщили, что работа сервисов восстановлена, идут переговоры с властями Казахстана для разработки решения в рамках законодательства.

Ранее управление по защите данных Финляндии запретило передавать в Россию персональные данные клиентов, собранные службой такси Yango. Yango принадлежит компании «Яндекс» и является локальным брендом «Яндекс.Такси». В надзорном ведомстве Финляндии уточнили, что ограничения будут действовать с 1 сентября по 30 ноября 2023 года.

В пресс-службе сервиса «Яндекс.Такси» после этого заявили, что правоохранительные органы России не могут получать доступ к личным данным его пользователей за пределами страны.