«Известия»: Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В прошлом году властям Казахстана не удалось наладить поставки нефти в обход территории России, передают «Известия». По приведенной журналистами информации, страна часто высказывалась относительно поисков альтернативных маршрутов, однако эти пути так и не были найдены.

Издание пишет, что поиск новых путей поставок нефти для Казахстана может занять несколько лет. У Астаны есть несколько возможных способов пустить поставки топлива в обход Каспийского трубопроводного консорциума. Так, государство может нарастить поставки по железной дороге через территорию РФ, перевозить нефть в Азербайджан и дальше доставлять его по трубопроводам Баку — Тбилиси — Джейхан и Баку — Супса или же увеличить поставки в Китай и в Иран.

Кроме того, у Казахстана есть еще одна проблема, ведь в стране за последние несколько лет стало вдвое меньше крупных танкеров: Казмортрансфлот продал три судна из шести имевшихся в распоряжении. «Известия» отмечают, что нефть еще нужно довезти до порта Актау, а эта работа требует дополнительных капиталовложений.

Ранее стало известно, что казахстанская национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года, о чем сообщил глава компании Магзум Мирзагалиев. Он провел переговоры со статс-секретарем Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером, а также встретился в Астане с депутатом бундестага Кристианом Гёрке. Стороны обсудили вопросы экспорта казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, который снабжает топливом Берлин и большую часть Восточной Германии.