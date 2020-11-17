Власти Белоруссии прекратили работу с ЕС по вопросу прав человека

https://static.news.ru/photo/ef3cc3fa-28cd-11eb-b51e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Белорусские власти приняли решение приостановить диалог с Европейским союзом по вопросу прав человека, заявил министр иностранных дел государства Владимир Макей после совещания у президента РБ Александра Лукашенко.

Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы, — сказал он.

По его словам, в Минске не видят смысла продолжать взаимодействие с Евросоюзом по правам человека и приняли решение приостановить диалог, передаёт «СБ. Беларусь сегодня».

Как писал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Ранее ЕС уже ввёл санкции против 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики постоянно применяют жёсткие методы разгона протестующих.