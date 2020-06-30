Вице-премьер Казахстана вылечился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5fc39566-bb70-11ea-b5f2-fa163e074e61_660.jpg Ералы Тугжанов Фото: primeminister.kz

Заместитель премьера Казахстана Ералы Тугжанов победил коронавирус. Спустя десять дней после обнаружения вируса он возвращается к работе.

У Ералы Лукпановича тест через десять дней лечения дал отрицательный результат. Он приступил к работе, — сообщили в пресс-службе правительства.

По данным РИА Новости, о том, что у Тугжанова выявили коронавирус, стало известно 18 июня. Политик сам написал об этом на своей странице в Facebook. Болезнь у него протекала бессимптомно.

По данным Минздрава республики, по состоянию на 1 июля зарегистрировано 41 065 случаев коронавируса, выписаны из больниц по выздоровлении 13 558 пациентов. Жертвами заболевания стали 188 человек.

Ранее заместитель министра здравоохранения республики Людмила Бюрабекова сообщила, что в стране наблюдается достаточно напряжённая ситуация с коронавирусом. На фоне роста числа заражённых отмечаются проблемы, связанные с лекарственным обеспечением, в том числе с исчезновением некоторых препаратов из аптек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу рассмотреть вопрос о возможном введении в стране жёсткого карантина. Соответствующее поручение он дал государственной комиссии под руководством премьер-министра Аскара Мамина. Токаев отметил, что с момента снятия ограничений 11 мая в Казахстане количество случаев заражения коронавирусом увеличилось в семь раз, писал NEWS.ru.