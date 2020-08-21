Белорусская оппозиция решила обжаловать итоги выборов в Верховном суде

https://static.news.ru/photo/b6b7b546-e3c0-11ea-b960-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Адвокат Максим Знак и член президиума координационного совета оппозиции подал в Верховный суд Белоруссии жалобу Светланы Тихановской о признании выборов 9 августа недействительными.

Жалоба подана. Решение о начале производства будет в течение трёх дней, — сообщил он TUT.BY.

18 августа состоялась первая пресс-конференция координационного совета (КС) оппозиции. Его члены объявили, что цель работы совета — проведение новых выборов президента и мирный транзит власти; сам совет властные полномочия осуществлять не намерен. Александр Лукашенко ещё до пресс-конференции назвал создание КС «попыткой захвата власти». Белорусские правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по данному факту.

Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа, после чего в стране начались масштабные акции протеста. Белорусы считают, что результаты были грубо сфальсифицированы и победил не бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, как заявлено официально, а кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко заявил, что КС готов к контактам с Россией, писал NEWS.ru.