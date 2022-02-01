Верховная рада создала комиссию по расследованию причин потери Крыма

Верховная рада Украины создала временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма, такое решение поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Основной задачей комиссии станет проверка информации о содействии должностных лиц Украины «временной оккупации» Крыма в 2014 году, пишет РИА Новости.

Комиссия намерена собрать информацию и получить объяснения от граждан, предприятий, органов и должностных лиц, участвующих в осуществлении деятельности, связанной с «оккупацией» Крыма. Она будет работать в течение года с момента создания и представит отчёт о работе в Верховной раде.

Ранее глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. После этого МИД Украины потребовал от правительства Германии публично опровергнуть данные высказывания. Позднее высокопоставленный военный сам попросил освободить его от исполнения обязанностей, после чего глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт приняла прошение об отставке.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. В поддержку этого решения проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Украина продолжает считать полуостров своей территорией.