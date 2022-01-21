В Германии признали, что Крым никогда не вернётся в состав Украины
Глава ВМС Германии Шенбах заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины
Ксения Голуб
Ксения Голуб
08:26, 22 января 2022
Фото: Николай Жданков/tour.crimea.com
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Крым никогда не вернётся в состав Украины, считает глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах. Заявление о ситуации в восточноевропейской стране военный сделал, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, пишет РИА Новости.
Крымского полуострова нет, он никогда не вернётся... это факт, — заявил Шенбах.
Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. В поддержку этого решения проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Украина продолжает считать полуостров своей территорией.
Ранее МИД Украины назвал неприемлемым заявление вице-премьера и министра экономики Словакии Рихарда Сулика о том, что Крым является российской территорией и западному миру придётся принять этот факт, чтобы продолжить конструктивный диалог с Россией. Своё возмущение заявлением словацкого политика выразил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко. Он потребовал публичного опровержения этих слов.
По мнению пресс-секретаря, министр просто не понимает смысла наложенных на Россию санкций и таким образом «пропагандирует безнаказанность и поощряет Россию к дальнейшей агрессии».