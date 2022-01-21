В Германии признали, что Крым никогда не вернётся в состав Украины

Крым никогда не вернётся в состав Украины, считает глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах. Заявление о ситуации в восточноевропейской стране военный сделал, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, пишет РИА Новости.

Крымского полуострова нет, он никогда не вернётся... это факт, — заявил Шенбах.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. В поддержку этого решения проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Украина продолжает считать полуостров своей территорией.

Ранее МИД Украины назвал неприемлемым заявление вице-премьера и министра экономики Словакии Рихарда Сулика о том, что Крым является российской территорией и западному миру придётся принять этот факт, чтобы продолжить конструктивный диалог с Россией. Своё возмущение заявлением словацкого политика выразил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко. Он потребовал публичного опровержения этих слов.

По мнению пресс-секретаря, министр просто не понимает смысла наложенных на Россию санкций и таким образом «пропагандирует безнаказанность и поощряет Россию к дальнейшей агрессии».