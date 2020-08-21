В Варшаве проходит акция в поддержку Лукашенко

https://static.news.ru/photo/7ca2a960-e488-11ea-8f4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/BelarusEmbPol

Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко собрались у посольства республики в Варшаве, чтобы поддержать политика, который недавно победил на выборах.

По данным РИА Новости, около двух десятков человек скандируют «За Батьку!», «За Беларусь!». Они принесли с собой флаги республики. Присутствующие утверждают, что благодаря белорусскому лидеру в стране есть бесплатное образование и медобслуживание.

На это мероприятие пришло несколько человек, поддерживающих оппозицию. Они вступили в перепалку со сторонниками Лукашенко. Сотрудники правоохранительных органов призвали собравшихся соблюдать порядок.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. На прошедших в этот день президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Также в стране заработал так называемый Координационный совет оппозиции. Его члены выступают за проведение повторных выборов.

Как ранее писал NEWS.ru, 20 августа на площади Независимости в Минске вновь собрались сотни митингующих. Они скандировали лозунги в поддержку действий оппозиции.