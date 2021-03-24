В Туркменистане состоялась премьера песни президента страны Бердымухамедова

https://static.news.ru/photo/c8c2133a-8d3e-11eb-92ad-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео turkmenistan.gov.tm

В столице Туркменистана представили песню «Мой белый город — Ашхабад», написанную главой страны Гурбангулой Бердымухамедовым. Музыку к произведению сочинил его внук Керим.

Премьера состоялось во время церемонии награждения одного из конюхов нагрудным знаком к почётному званию «Народный коневод Туркменистана», передает Turkmenportal.

Бердымухамедов написал стихотворение, вдохновившись рождением жеребёнка по имени Ашхабад у легендарного туркменского скакуна Акхана.

Это не первый творческий опыт главы республики. В 2015 году он написал стих «Вперёд! Только вперёд, край родной — Туркменистан!». В 2017-м он сочинил песню «Помню», а в 2018-м составил текст песни «Спортивный Туркменистан».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов со своим внуком Керимгулы прочитал рэп, посвящённый ахалтекинскому жеребёнку по прозвищу Ровач. В переводе с туркменского это означает Благополучный.