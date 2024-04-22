В ОДКБ оценили возможность Баку обеспечить безопасность в Карабахе Генсек ОДКБ: Баку своими силами обеспечит безопасность в Карабахе

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Азербайджан располагает собственными силами, чтобы обеспечить безопасность в Карабахе, заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По его словам, которые приводит ТАСС, стабильность в регионе зависит от перспектив подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

Что касается присутствия российских миротворцев в Карабахе: в настоящее время это территория Азербайджанской Республики, располагающей собственными силами для обеспечения безопасности, — заявил Тасмагамбетов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские военные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как в этих местах будет проведена делимитация границ Армении и Азербайджана. По его словам, Ереван и Баку после достижения мира смогут самостоятельно охранять границу.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что споры вокруг территориальной принадлежности Карабаха закончились, так что миссия российских военных в этом регионе выполнена. По его мнению, уход миротворцев предвещает восстановление мирной жизни. Парламентарий подчеркнул, что Азербайджан восстановил суверенитет над территорией Карабаха.