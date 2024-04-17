В Госдуме дали прогноз о ситуации в Карабахе после ухода миротворцев РФ Депутат Слуцкий: уход миротворцев предвещает налаживание мирной жизни в Карабахе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Азербайджан. Шушинский район. Древняя крепость в городе Шуша

Споры вокруг территориальной принадлежности Карабаха закончились, миссия российских военных в этом регионе выполнена, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал начало вывода российского миротворческого контингента из Азербайджана. По мнению Слуцкого, уход миротворцев предвещает восстановление мирной жизни в Карабахе.

Азербайджан восстановил суверенитет над территорией Карабаха, этот вопрос закрыт. Теперь вокруг карабахской земли нет территориальных споров, там нет противоборствующих сторон. Теперь можно пожелать поскорее наладить в регионе мирную жизнь. А это уже прерогатива Баку, — подчеркнул парламентарий.

Слуцкий напомнил, что миротворческий контингент выводится из Карабаха по договоренности президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Очевидно, миссию российского миротворческого контингента в Карабахе можно считать полностью выполненной, — подытожил глава комитета.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российская миссия начала покидать Карабах. Ранее такие сообщения распространили азербайджанские СМИ. По их данным, личный состав и бронетехника контингента, находившегося в Карабахе по соглашению 2020 года, уже покинули территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев назвал успешной миссию миротворцев в регионе. Сенатор отметил, что досрочное возвращение бойцов домой — радостное событие для их родных и близких.