В Одесском доме профсоюзов прогремел взрыв

Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Одесском доме профсоюзов прогремел взрыв, сообщили в отделении полиции города. Уточняется, что в результате происшествия погиб один человек. На данный момент выясняются детали инцидента.

В доме сдетонировала граната из-за неосторожного обращения. На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Ранее стало известно о массированной ракетной атаке по военной инфраструктуре на территории Украины. В частности, появлялась информация о применении «Искандеров» и гиперзвуковых «Кинжалов». В Сумской, Львовской, Черниговской областях и в Киеве прогремели взрывы. В Хмельницкой области под удар попала авиабаза Воздушных сил ВСУ, где, предположительно, хранились британские крылатые ракеты Storm Shadow. После атаки в Одессе пострадала инфраструктура морского порта. Повреждения зафиксированы на оборудовании одного из грузовых терминалов. Кроме того, по данным ВСУ, взрыв прогремел в административном здании порта.

Военный корреспондент Александр Коц заявлял в понедельник, 24 июля, что российской армии удалось за одну ночь лишить Украину канала поставок оружия. По его словам, ВС РФ нанесли удар по логистическому узлу в порту Рени, расположенному в Одесской области. Предполагается, что для атаки на объект использовались дроны-камикадзе «Герань-2». Барражирующий боеприпас попал в топливное хранилище, что привело к мощному взрыву.