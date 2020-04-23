В Нур-Султане от коронавируса умерла россиянка

В Казахстане после заражения коронавирусной инфекцией скончалась 64-летняя гражданка России. У неё были сопутствующие заболевания — сахарный диабет и хроническая обструктивная болезнь лёгких.
Женщина поступила в больницу Нур-Султана 15 апреля. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, с момента госпитализации пациентка находилась в крайне тяжёлом состоянии. Врачи выявили у россиянки двустороннюю полисегментарную пневмонию,
В Казахстане из-за пандемии COVID-19 с 15 марта введён режим чрезвычайного положения. Глава города Талдыкорган Галымжан Абдраимов лично вышел на улицы и провёл рейд по выявлению нарушителей карантина, писал NEWS.ru.
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