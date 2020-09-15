В Минске задержали мужчин, готовивших нападения на полицейских

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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в Минске трёх мужчин по подозрению в подготовке нападений на силовиков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. По её данным, один из задержанных — 32-летний уроженец Брестской области. 13 сентября он начал искать компаньонов, чтобы пойти на акцию протеста оппозиции и там нападать на сотрудников ОМОНа. Двое 21-летних молодых человека откликнулись на его предложение, передаёт ТАСС.

В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей, — говорится в сообщении МВД.

Мужчин задержали на улице Сердича — именно там договорились встретиться подельники. В машине инициатора полицейские обнаружили петарды, дымовые шашки, фильтры для противогазов, нож, рогатку и балаклавы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Белоруссии в ходе акций протеста, прошедших 13 сентября, сотрудники правоохранительных органов задержали 774 участника митингов. Об этом на следующий день сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.