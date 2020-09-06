В Минске во время протестов начались проблемы с мобильным интернетом

https://static.news.ru/photo/2f2cffd0-f03d-11ea-9f12-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

В Минске началась очередная акция протеста против результатов выборов президента. В белорусской столице зафиксированы проблемы с мобильным интернетом — не открываются сайты и мессенджеры.

Об этом пишет портал TUT.BY. В частности мобильная связь оператора А1 не работает в районе гостиницы Европа.

По данным издания, колонна демонстрантов движется по направлению к стеле «Минск — город Герой». Протестующие планируют пройти по центральным улицам города. Множество людей с бело-красно-белым флагами стоят на перекрёстке проспекта Независимости и площади Ленина.

В Белоруссии уже 29-й день проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что выборы в стране были сфальсифицированы и победу на них одержал не действующий президент Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

NEWS.ru писал, что на улицах Минска заметили БТР, водомёты и автозаки.

Ранее Тихановская записала новое обращение к белорусам. Она призвала жителей страны выйти на так называемый «Марш единства» 6 сентября.