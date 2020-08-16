В Минске вновь возникли перебои с Интернетом

https://static.news.ru/photo/7d7e51aa-e06d-11ea-8588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перебои с Интернетом вновь появились в Минске. Периодически перестаёт работать 4G и домашний Интернет.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, проблемы с доступом начались после 11:00 (совпадает с мск). Плохо работают мессенджеры, включая Telegram, возникают перебои с доступом к сайтам.

По данным корреспондента ТАСС, возникли проблемы с голосовой связью, невозможно подключиться к Интернету, используя VPN.

Представители Минской городской телефонной сети заявили 14 августа агентству «Минск-Новости», что с 17 по 21 августа, а также с 24 по 28 августа и 31 августа в Минске с 01:00 до 06:00 будут перерывы до 30 минут в предоставлении услуг доступа в Интернет.

После выборов главы государства, на которых победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, в стране начались акции протеста. Белорусы считают, что результаты были сфальсифицированы и на самом деле победу одержала оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

NEWS.ru писал, что Лукашенко улетел на вертолёте с бастующего завода МЗКТ. Его рабочие требуют проведения честных выборов и отставки действующего президента. По данным СМИ, выступая перед людьми, Лукашенко заявил, что перевыборов не будет. В ответ толпа скандировала «Уходи!».

Ранее в стране начались забастовки сотрудников гостелерадиокомпании. В эфире транслируются вчерашние выпуски новостей, а также пустой диван в студии. Трансляции помечены знаком повтор.