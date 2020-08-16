В Минске вновь возникли перебои с Интернетом

Перебои с Интернетом вновь появились в Минске. Периодически перестаёт работать 4G и домашний Интернет.
Как
По данным корреспондента ТАСС,
Представители Минской городской телефонной сети
После выборов главы государства, на которых победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, в стране начались акции протеста. Белорусы считают, что результаты были сфальсифицированы и на самом деле победу одержала оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.
NEWS.ru писал, что Лукашенко улетел на вертолёте с бастующего завода МЗКТ. Его рабочие требуют проведения честных выборов и отставки действующего президента. По данным СМИ, выступая перед людьми, Лукашенко заявил, что перевыборов не будет. В ответ толпа скандировала «Уходи!».
Ранее в стране начались забастовки сотрудников гостелерадиокомпании. В эфире транслируются вчерашние выпуски новостей, а также пустой диван в студии. Трансляции помечены знаком повтор.
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