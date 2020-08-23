В Минске участники акции протеста заполнили всю площадь Независимости

https://static.news.ru/photo/f01aa196-e540-11ea-961f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Участники «Марша новой Беларуси» — оппозиционной акции протеста — заняли всю Площадь Независимости в белорусской столице.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta Live. По его данным, колонны с демонстрантами продолжают подходить к месту митинга.

На 15:30 была запланирована минута молчания в память о «погибших от рук карателей». Позже оппозиционные лидеры обратятся к митингующим с призывом выдвинуться колонной в точку, которая будет названа дополнительно, передаёт «МК».

Ранее NEWS.ru писал, что в Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что любые несанкционированные массовые мероприятия являются незаконными. Об этом ведомство напомнило перед началом акции оппозиции.