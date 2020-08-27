В Минске сторонники Лукашенко вышли на митинг за единство и мир

https://static.news.ru/photo/79fb9aec-e87e-11ea-a092-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

В Минске проходит митинг сторонников действующей белорусской власти. Участники акции «Женщины за единство и мир» собрались на площадке возле универмага «Беларусь».

Как передаёт РИА Новости, участники размахивают государственными флагами республики и скандируют лозунг «За Беларусь!». На площадке напротив универмага установлена сцена с колонками. Возле собравшихся дежурят несколько сотрудников милиции.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Митингующие считают сфальсифицированными итоги президентских выборов в республике, согласно которым победу в очередной раз одержал Лукашенко. По их мнению, борьбу за пост главы государства выиграла Светлана Тихановская.

Ранее Тихановская заявила, что считает себя «избранным народом президентом» Белоруссии. Она также добавила, что больше не является лидером оппозиции. При этом пояснила, что официально пока так себя называть не может, поскольку существуют официальные «сфальсифицированные» данные об итогах президентских выборов. Поэтому предложила другую формулировку: «женщина, за которую проголосовали».

Как писал NEWS.ru, Тихановская назвала своей главной задачей подготовку команды для проведения новых выборов в Белоруссии, если она станет временным главой государства. Несколько ранее она заявила, что не станет повторно баллотироваться на пост президента и не собирается продолжать заниматься политикой.