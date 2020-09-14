В Минске проверяют информацию о втором гражданстве митрополита Кондрусевича

В МВД Белоруссии инициирована проверка в связи с информацией о том, что у митрополита Минско-Могилёвского Тадеуша Кондрусевича может быть иностранное гражданство.
По словам представителей министерства, его белорусский паспорт был аннулирован «во избежание его необоснованного использования», — сообщает РИА Новости.
Согласно Конституции Республики Беларусь, гражданам страны запрещено иметь двойное гражданство.
Ранее NEWS.ru писал о том, что главу белорусских католиков митрополита Минско-Могилёвского Тадеуша Кондрусевича не пустили на родину после рабочего визита в Польшу, признав его документы недействительными.