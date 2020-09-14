В Минске проверяют информацию о втором гражданстве митрополита Кондрусевича

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Группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения главы Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности в Международном суде в Гааге. В настоящее время идёт сбор свидетельств людей, которые пострадали во время подавления протестов в стране. Об этом сообщил незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало.

Эти документы и факты будут представлены в международных судах, будут представлены в Гааге. У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы,— сказал политик во время стрима...