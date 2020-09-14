16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

В Минске проверяют информацию о втором гражданстве митрополита Кондрусевича

12:01, 15 сентября 2020
Тадеуш Кондрусевич Тадеуш Кондрусевич Фото: Daniil Ivanov/Global Look Press

В МВД Белоруссии инициирована проверка в связи с информацией о том, что у митрополита Минско-Могилёвского Тадеуша Кондрусевича может быть иностранное гражданство.

По словам представителей министерства, его белорусский паспорт был аннулирован «во избежание его необоснованного использования», — сообщает РИА Новости.

Согласно Конституции Республики Беларусь, гражданам страны запрещено иметь двойное гражданство.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главу белорусских католиков митрополита Минско-Могилёвского Тадеуша Кондрусевича не пустили на родину после рабочего визита в Польшу, признав его документы недействительными.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео