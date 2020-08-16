В Минске протестующие собрались у двух СИЗО, где содержат оппозиционеров

https://static.news.ru/photo/91dbf6dc-dfe8-11ea-9b75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Участники акций протеста собрались около СИЗО № 1 и СИЗО КГБ в центре Минска, где предположительно содержатся оппозиционные политики.

Митингующие полагают, что в СИЗО № 1 на улиц Володарского содержится банкир и экс-кандидат на пост президента Виктор Бабарико. В СИЗО КГБ на проспекте Независимости может находиться блогер Сергей Тихановский, муж экс-кандидата Светланы Тихановской, передаёт РИА Новости

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который в течение 20 лет возглавлял экс-кандидат на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе финансово-кредитной организации действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. 18 июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержали свыше 30 человек, в том числе топ-менеджеров банка. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путём, а также даче взятки. Однако 24 июля статью «дача взятки» переквалифицировали на более тяжёлую «принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Тихановский и несколько его сторонников содержатся под стражей с конца мая. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок» из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. В июле оппозиционер также получил 15 суток административного ареста за неподчинение сотрудникам милиции в Гродно 29 мая. За время нахождения в СИЗО видеоблогер несколько раз помещался в карцер.

Как писал NEWS.ru, 16 августа в белорусской столице у стелы «Минск — город-герой» началась акция протеста. По разным оценкам, её численность составляет от нескольких десятков тысяч до 300 тысяч человек. При этом люди продолжают прибывать на площадь у монумента. Связи и Интернета на месте проведения акции практически нет.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Александра Лукашенко сфальсифицирована. В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.

Лукашенко во время выступления на митинге в свою поддержку 16 августа, на который людей привезли под угрозой увольнения, заявил, что не позволит «отдать страну», даже если будет мёртвым.