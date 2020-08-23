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В Минске начали расследование смерти якобы связанного с протестами мужчины

12:27, 23 августа 2020 22
Фото: sk.gov.by

Следственный комитет Белоруссии выясняет обстоятельства гибели 28-летнего мужчины в Минске. Его тело было обнаружено 22 августа в лесополосе вблизи домов на улице Парниковой. Силовики опровергли информацию СМИ о связи мужчины с протестами.

По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено, — сообщили в Telegram-канале СК Белоруссии.

Мужчина ранее не был задержан и не привлекался к ответственности за участие в акциях протеста, отметили следователи.

Скончавшимся является Никита Кривцов. Он пропал 12 августа. Мужчина поехал на работу из Минска в деревню Королёв Стан, которая расположена в девяти километрах к северо-востоку от Минска, но не появился там.

NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны простить правоохранителей за ошибки, допущенные в ходе разгона акций протеста. Глава государства отметил, что 60% фотографий пострадавших на протестах являются фейковыми.

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