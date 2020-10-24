В МИД Грузии назвали условие для нормализации отношений с Россией

https://static.news.ru/photo/e1ed28dc-179a-11eb-a532-fa163e074e61_660.jpg Давид Залкалиани Фото: mfa.gov.ge

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси будет придерживаться политики непризнания Южной Осетии и Абхазии и согласие Москвы с этой позицией является главным условием нормализации отношений между странами.

Политика непризнания будет нашим главным направлением, она приносит важный результат... Россия должна обязательно отозвать признание. Другого пути урегулирования отношений не существует, — приводит слова грузинского министра РИА Новости.

Он добавил, что власти Грузии считают важным поднимать вопрос о непризнании независимости этих территорий на всех международных форумах и аренах.

Дипломатические отношения между РФ и Грузией были разорваны после того, как в России признали независимость Абхазии и Южной Осетии.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал ЧП с захватом филиала Банка Грузии в Зугдиди невообразимым событием, подтверждающим, что «государство практически уничтожено».