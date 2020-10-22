Саакашвили заявил об уничтожении государства в Грузии

https://static.news.ru/photo/0b8a1fde-1457-11eb-935d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Стрингер/РИА Новости

Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили назвал ЧП с захватом филиала Банка Грузии в Зугдиди невообразимым событием, подтверждающим, что «государство практически уничтожено».

Мы вчера убедились в том, что государство в Грузии практически уничтожили. В Грузии нет государства, в Грузии есть гибрид бюджетных воров и криминала, — заявил политик в своём видеообращении, опубликованном на официальной странице бывшего лидера страны в социальной сети Facebook.

Он отметил, что допустить возможность подобных происшествий было довольно трудно даже во времена другого бывшего главы Грузии — Эдуарда Шеварднадзе. Саакашвили добавил, что в Зугдиди собирались провести предвыборную акцию его партии «Единое национальное движение», из-за чего силовики сконцентрировали максимум внимания именно на это мероприятие, что помогло злоумышленнику попасть в здание финансового ведомства без особых трудностей.

Политик считает, что у жителей республики нет чувства защищённости с точки зрения материального благополучия и физического здоровья. По мнению Саакашвили, в этом виноват Бидзина Иванишвили — создатель правящей партии Грузии.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал терактом инцидент в Зугдиди, где вооружённый мужчина захватил филиал Банка Грузии и взял в заложники 19 человек. Вскоре один из заложников с позволения преступника связался с местной телекомпанией. Ираклий Кварацхелия — так его зовут — пояснил, что может говорить только то, что ему прикажут. Он рассказал, что злоумышленник готов взорвать гранату в случае попытки насильственного освобождения заложников. Инцидент произошёл 21 октября. Мужчина ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он потребовал $500 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что как минимум четыре человека 21 октября получили ранения в результате стрельбы в городе Дманиси возле офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».