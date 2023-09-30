В МИД Азербайджана назвали абсурдными претензии Армении в суде ООН

Фото: Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Здание МИД Азербайджана в Баку

Обвинения, выдвинутые Арменией против Баку 29 сентября в суде ООН, совершенно необоснованны и абсурдны, заявили в МИД Азербайджана. В ведомстве отметили, что претензии Еревана направленны на разжигание расовой ненависти к азербайджанцам.

Эти новые обвинения, направленные на разжигание расовой ненависти к азербайджанцам, игнорируя предыдущее решение Международного суда по упомянутому делу, совершенно неприемлемы, поскольку Армения не отказывается от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, — указано в сообщении.

В МИД добавили, что азербайджанская сторона представит суду соответствующую позицию, в которой будут отражены последовательные ответы на новые претензии Армении.

В заявлении отмечается, что Армения занимается злоупотреблением посредством своей коварной политической повестки как в Совете Безопасности ООН, так и в Международном суде. Только за этот год Ереван обращается в этот суд уже в третий раз, заявили в МИД республики.

29 сентября правительство Армении обратилось в суд ООН с иском против Азербайджана по делу о расовой дискриминации. Ереван попросил принять меры в связи с ситуацией в Карабахе.

Ранее стало известно, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование. В рамках этого процесса все государственные структуры будут распущены с 1 января 2024 года. Армянским жителям Карабаха было предложено ознакомиться с условиями реинтеграции и самостоятельно решить, продолжат ли они жить на территории региона или покинут его.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не искать виновных в массовом исходе армян из Карабаха. По его мнению, прямой причины для таких действий нет. Кроме того, он заявил, что вопрос заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном все еще актуален.