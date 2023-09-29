В Кремле оценили актуальность договора между Арменией и Азербайджаном Песков: вопрос заключения мирного договора Баку и Ереваном остается актуальным

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Дмитрий Песков

Вопрос заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном остается актуальным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, эту задачу необходимо решить, несмотря на достижение договоренностей о прекращении огня в Карабахе.

Безусловно, актуален, — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование. В рамках этого процесса все государственные структуры будут распущены с 1 января 2024 года. Населению Карабаха предложили ознакомиться с условиями реинтеграции Азербайджана и самостоятельно решить, продолжат ли они жить на территории региона или покинут его.

На этом фоне Песков уже призывал не искать виновных в массовом исходе армян из Карабаха. По его мнению, прямой причины для таких действий нет.

Политолог Дмитрий Солонников отметил, что будущее российских миротворцев в Карабахе будет зависеть от двусторонних договоренностей России и Азербайджана. По его словам, чтобы продлить мандат миротворцев РФ в регионе, понадобится соглашение, в котором будут прописаны их новые функции.