Армения обратилась в суд ООН с иском против Азербайджана

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Правительство Армении обратилось в суд ООН с иском против Азербайджана по делу о расовой дискриминации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда. По данным агентства, Ереван просит принять меры в связи с ситуацией в Карабахе.

Армения подала в суд ООН иск против Азербайджана по делу о расовой дискриминации из-за ситуации в Карабахе, просит о принятии мер, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование. В рамках этого процесса все государственные структуры будут распущены с 1 января 2024 года. Населению Карабаха предложили ознакомиться с условиями реинтеграции Азербайджана и самостоятельно решить, продолжат ли они жить на территории региона или покинут его.

На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал не искать виновных в массовом исходе армян из Карабаха. По его мнению, прямой причины для таких действий нет. Кроме того, он заявлял, что вопрос заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном все еще актуален.

Он утверждал, что о сроках заключения сделки говорить преждевременно, однако Кремль видит предпосылки для подписания такого соглашения. Пока же осталось много технических моментов, решить которые возможно «при наличии доброй воли», сказал Песков.