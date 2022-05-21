В Латвии сносят советские памятники, чтобы получить голоса на выборах Общественные латвийские движения потребовали от властей очистить страну от «советского прошлого»

Рига, Латвия / Фото shutterstock.com

В Риге прошло шествие «За освобождение от советского наследия», в котором приняло участие около пяти тысяч человек. Организаторы выдвинули ряд требований к властям Латвии. В частности, общественные активисты настаивают на демонтаже всех советских и российских памятников, изменении названий улиц и площадей, относящихся не только к советскому прошлому, но и к русской культуре. Главным объектом в этой борьбе выбран «Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» (так звучит его официальное название) в парке Победы в рижском районе Пардаугава. Именно к нему прошли участники шествия от «Памятника Свободы» в центре Риги. Что стоит за новым витком борьбы с советским прошлым и с российским настоящим в Латвии — в материале NEWS.ru.

«Беспроигрышная» предвыборная тема

К шествию активно готовились и рижские власти: перекрыли движение транспорта в районе проведения акции, вызвали на подкрепление полицейские наряды из других регионов страны. Всем участникам акции в парке Победы категорически запретили подходить к монументу воинам-освободителям ближе, чем на 200 метров. Столь серьёзное внимание властей к мероприятию, на взгляд местных экспертов, говорит не только о заботе о безопасности рижан, сколько о политической поддержке акции. Во время шествия полиция, как сообщают латвийские СМИ, задержала троих человек: один лёг на дорогу, чтобы помешать идущим, другой показал российский флаг на экране смартфона, третий — непристойные знаки.

По информации латвийских СМИ, организаторами марша стали частные лица: музыкант и телеведущий Ральф Эйландс, актер и режиссер Интарс Решетинс, бизнесмены Андрис Кулбергс, Гиртс Калниныш, автогонщик Рейнис Познякс, общество Gingercat и некоторые другие. Глава латвийской партии «Новое согласие» политолог Янис Кузинс рассказал NEWS.ru, что фактически за частными лицами стоят националистические движения, в частности партия «Национальное объединение», и неолиберальные партии, финансируемые Фондом Сороса (запрещён в России).

Время для акции выбрано вовсе не случайно, — считает Янис Кузинс. — Уже началась подготовка к выборам в сейм Латвии, которые намечены на 1 октября нынешнего года. Топливо в стране дорожает, растут коммунальные платежи, социальные проблемы решать сложно. Чтобы их решать, надо ехать в Россию, договариваться, а это противоречит политической программе нынешних властей страны. Выбрали «бесплатный путь» — борьбу с советскими памятниками.

Слова политолога подтверждает заявление президента Латвии Эгилса Левитса, с которым он обратился к гражданам страны 15 мая. В нём он назвал памятник Освободителям Риги «инструментом автократического режима России». По мнению президента, «оставленный российскими оккупантами советский объект в Пардаугаве является вопиющим символом оккупации Латвии», поэтому его надо демонтировать.

Эгилс Левитс Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Красная Армия прогнала отсюда германо-нацистских оккупантов и одновременно сама установила советский оккупационный режим. Он продлился еще 45 лет и потребовал жертв, тысяч жизней невинных людей. Мы не приглашали к себе ни первых, ни вторых оккупантов, — заявил президент Левитс.

Эксперты при этом заметили, что политические силы Латвии накануне выборов пытаются угодить именно латышским избирателям, а не «русскоязычным», которых в стране из-за своеобразного закона о «негражданах» значительно меньше.

Памятник красноармейцам в Риге возводили несколько республик

В советское время рижский памятник воинам-освободителям специалисты называли одним из лучших скульптурных монументов в СССР. Конкурс на его возведение был объявлен в 1976 году. В нём приняли участие 20 архитектурных групп, в том числе из РСФСР и Белоруссии. В итоге правительственная комиссия объединила два наиболее удачных проекта, создав группу из девяти человек под руководством латвийского архитектора Эрнеста Балиньша. Эскиз этой группы был выставлен на публичное обсуждение, но окончательную точку поставил почётный житель Риги маршал Советского Союза Иван Баграмян, которому понравилась идея 79-метровой стелы — её предложил одним из соавторов монумента рижский художник Александр Бугаев.

Монумент возвели на площади Победы, которая создавалась на народные деньги после признания независимости Латвии в ноябре 1918 года. И сам памятник советским воинам частично был построен на пожертвования — люди добровольно вносили на специальный счёт по одному рублю. Бронзовые скульптуры отлили в Ленинграде, гранит доставили с Украины, доломит для облицовки 79-метровой стелы — из Эстонии. Открыли памятник в 1985 году, к 40-летию Великой Победы. Монумент даже номинировали на Государственную премию СССР, но безрезультатно.

Стрингер/РИА Новости

Памятник воинам-освободителям в перестроечные годы из достопримечательностей Риги перешёл в разряд «идеологических угроз». Поскольку он был самым масштабным из всех советских памятников, внимание всегда к нему оставалась первостепенным. И нынешние события Язинс Кузинс считает «дымовой завесой» по ликвидации всех остальных советских памятников в Латвии. 12 мая латвийский сейм принял закон о приостановке действия статьи 13 двустороннего соглашения с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, что позволяет властям страны сносить памятники красноармейцам.

Все смотрят на памятник воинам-освободителям в Риге, но под шумок этой истории в других районах Латвии уже избавились от 10 памятников советским военным, погибшим во Второй мировой войне: лётчикам, зенитчикам, — рассказал собеседник интернет-издания.

Директор Центра изучения социальной памяти Латвии Вита Зелча подняла в местных СМИ вопрос о необходимости создать «современный, отвечающий гуманным и европейским ценностям, памятник Второй мировой войне». Она подчеркнула, что памятники — это один из видов коммуникации, каждый из них несет свое послание.

«Нелояльные» «неграждане» возмущены двойными стандартами

Организаторы рижского антисоветского и антироссийского марша потребовали от властей страны разработать и принять законы о выдворении нелояльных государству лиц из Латвии и лишении их гражданства, а также о запрете на участие в выборах и занятие должностей в государственных и муниципальных учреждениях лицам, поддержавшим специальную военную операцию России на территории Украины.

С точки зрения международного права все эти предложения невозможны, они нарушают права человека, отметила в беседе с NEWS.ru латвийский правозащитник и адвокат Елизавета Кривцова.

Отбирать гражданство, делая человека апатридом, международными конвенциями запрещено. Более того, международные конвенции защищают свободу слова. Такие неконкретные формулировки как «нелояльные граждане» — это произвол по отношению к избирательному праву. Требования сформулированы организаторами марша — праворадикальной партией [«Национальное объединение»]. Эта партия никогда не скрывала, что ставит перед собой подобные цели. Но я сомневаюсь, что ей удастся этого добиться. Елизавета Кривцова латвийский правозащитник и адвокат

Елизавета Кривцова считает, что события, связанные с демонтажем памятника воинам-освободителям, переименованием улиц с советскими названиями, требованиями ограничить права «нелояльных граждан» раскалывают латвийское общество, порождают ненависть между людьми, провоцируют угрозу физических столкновений. Рижская мэрия запретила проведение митинга в защиту памятника воинам-освободителям, но создала условия для марша против советского наследия. Такая позиция не может не возмущать русскоязычных жителей Риги, заключила правозащитник.

Стрингер/РИА Новости

По официальным данным, этнические русские составляют почти 30% всего населения Латвии. Если к ним приплюсовать ещё всех остальных русскоязычных людей, то получится чуть ли не 45% жителей страны. Именно для них государство разработало статус «неграждан» — для людей, переселившихся в Латвию из других республик СССР в 1940–1989 годах, и их детей, родившихся до 1 июля 1992 года. Они ограничены в избирательных и в некоторых других правах, но имеют возможность пройти процедуру натурализации. Только многие ли захотят это сделать, если власти и радикальные политики стирают память о прошлом их дедов и отцов, избавляются от таких имён, как Пушкин, Чайковский в названиях улиц? Лояльность как отказ от своей культуры неприемлема для любого европейского народа, не только для русских.