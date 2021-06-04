Песков прокомментировал слова о финансировании NEXTA из РФ

https://static.news.ru/photo/c9340060-c526-11eb-987e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами прокомментировал слова задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича о финансировании, которое якобы предоставлял изданию бизнесмен из РФ. Представитель Кремля отметил, что не знает, о ком идёт речь. Его слова приводит РИА Новости.

Протасевич в интервью белорусскому государственному ТВ рассказал, что канал, признанный в Белоруссии экстремистским, получал деньги от компании олигарха — конкурента Михаила Гуцериева. По предположению оппозиционера, средства посылались в обмен на размещение информации, в которой был заинтересован предприниматель. Имя бизнесмена Протасевич не раскрыл.

Песков отметил, что не знает, о ком говорил журналист.

Нет, мы не знаем. Я не знаю, о каком бизнесмене шла речь. Наверное, нужно уточнение спрашивать у белорусской стороны, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Протасевич назвал имена тех, кого считает также причастными к координации протестов в Белоруссии. В этот своеобразный «список Протасевича» вошли люди, причастные к NEXTA, в частности главред канала Степан Путило. К тому же в некий секретный чат входили Ян Рудик, Франек Вечорко и не только. Последний, как заявил Протасевич, мог просто написать в чат сразу конкретные тезисы, по которым редакция должна была работать.