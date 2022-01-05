Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты, сообщает казахстанское издание Orda. В свою очередь приостановил работу аэропорт в Актау. Приостановка авиасообщения связана с массовыми протестами и беспорядками в стране.

Выдвинувшиеся к воздушной гавани Алма-Аты митингующие добрались до неё. Очевидцы сообщают о захвате аэропорта, пишет Orda.kz. По информации издания, из аэропорта идёт эвакуация сотрудников.

По предварительным данным, в здании аэровокзала находится около 45 человек. Уточняется, что пассажиров эвакуировали заранее. Военные также покинули аэропорт.

На фоне событий и введения ЧП в «Аэрофлоте» приняли решение отменить ежедневный рейс в Алма-Ату, который должен был отправиться в 20:55 мск среды, 5 января. Информация об этом следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Аэропорт в Актау также приостановил работу на фоне протестов. В городе, как и во всей Мангистауской области, до 19 января действует режим ЧП. Когда возобновится работа аэропорта, неизвестно.

Ранее митингующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры, а также МВД.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.