В Казахстан перестанут пускать машины с яйцами Минсельхоз Казахстана с 1 мая запретит ввоз автотранспортом куриных яиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство сельского хозяйства Казахстана с 1 мая введет запрет на ввоз в республику куриных яиц автотранспортом. Ограничительная мера коснется в том числе поставщиков из Евразийского экономического союза. Проект приказа размещен на портале «Открытые нормативно-правовые акты».

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, — говорится в документе.

Приказ вводится в действие на полгода. В пояснительной записке отмечается, что Казахстан обеспечивает на 98% внутренний рынок яйцами за счет собственного производства.

Ранее в Росстате рассказали, что в России продолжают падать цены на куриные яйца. По информации ведомства, с 30 января по 5 февраля стоимость продукта упала на 0,7%, а с начала 2024 года — на 2,58%. Кроме того, зафиксировано снижение цен на куриное мясо, крупу, подсолнечное масло и другие товары.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции, вице-президент «Росптицесоюза» Сергей Лисовский ранее заявил, что ситуация с резким повышением цен на яйца в России является прямым недочетом Минсельхоза. По его мнению, ведомство не просчитало рынок.