В Казахстане отпустили задержанного корреспондента RT

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В Алма-Ате отпустили ранее задержанного внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «RT на русском».

Внештатного корра RT, задержанного в Алма-Ате, отпустили. Станислав Обищенко связался с женой из гостиницы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании Обищенко. Инцидент произошёл, когда журналист отправился на площадь Республики для съёмок военной техники. К машине Обищенко подъехали военные, журналиста поставили на колени и пригрозили автоматом. После этого связь с корреспондентом прервалась.

Сообщается, что МИД РФ и консульство России в Алма-Ате были в курсе ситуации и разбирались в произошедшем.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Ранее СМИ Казахстана сообщили и задержании иностранных граждан.